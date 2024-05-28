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audio−technica AE6100 アーティストエリートボーカルマイク
商品番号 K79440245011
商品名

audio−technica AE6100 アーティストエリートボーカルマイク
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 3,463 円
在庫状況 あり

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商品詳細

audio−technicaAE6100オーディオテクニカ2年程使用してました。マイクスタンドで使用してたのもあり、美品です。付属品・マイク・ケース・純正マイクホルダー・自作シールド自宅保管です。ご了承下さい。
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