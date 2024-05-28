audio−technica AE6100 アーティストエリートボーカルマイク

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audio−technicaAE6100オーディオテクニカ2年程使用してました。マイクスタンドで使用してたのもあり、美品です。付属品・マイク・ケース・純正マイクホルダー・自作シールド自宅保管です。ご了承下さい。