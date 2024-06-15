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US ARMY M-65 キルティングライナージャケット
商品番号 G18506265131
商品名

US ARMY M-65 キルティングライナージャケット
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 2,152 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···オレンジ古着屋さんで購入しましたが一回のみ着用です。オレンジが可愛いです。156cmでゆったりオーバーサイズで着れます。ユニセックスです。丈　80cm
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