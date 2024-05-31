重厚・手作・美術・作陶器鉢

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商品詳細
☆当方の出品は全て即買いOKです。☆迅速に発送させていただきます。■商品説明■作者：中川智治・沖誠・カタチ製作所間口約16.5mm高さ約12.8mm何を植えても様になりそうな鉢です。■ご安心してお取引いただくために■◯こちらのお品は、鉢植えのまま送料無料でゆうゆうメルカリ便にてお届けします。◯土日祝日を除きご入金の翌日に発送しています。（都合日は発送お休み）◯ゆうパック発送…時指定可能です。補償は日本郵便株式会社となり、当方は発送以上の責は負いかねます。◯荷造りの開梱はカッターなど用いて丁寧にお願いします。Instagramやってます。https://www.instagram.com/i_shizukichi/
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