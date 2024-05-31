古平戸焼　亀　香合　共箱　仕服付　茶道具

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商品詳細
古平戸焼、亀香合になります。亀の形が非常に可愛らしい作品です。横幅 約9cm 高さ 約4cm#平戸焼#古平戸#亀#茶道具#その他の香合商品はこちら
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http://narcologia.ru/goods/kindness460605.html
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