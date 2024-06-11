フォニックリング クラリネット

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商品詳細
JLVフォニックリングクラリネット2〜3回使用B♭、A、アルトクラリネット、バセットホルン兼用今までにない吹奏感、広がるサウンド、豊かな響き。接合部での振動損失を減らすフォニック・リングは、マウスピースとバレルの間に挟むだけで、クラリネットの響きを劇的に改善してくれます。ジョイント部で半減する振動を最大限に楽器に伝えるグッズです。定価5940円
http://narcologia.ru/goods/passivity5883.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric659545.html
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