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ポケモンカード　ミライドンsar おまけ付き
商品番号 G90171966359
商品名

ポケモンカード　ミライドンsar おまけ付き
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル···シングルポケモンカードミライドンsarです。家電量販店で10パック購入して開封後写真を撮りすぐにスリーブに入れてます。見た目傷などはありませんが素人検品になりますので神経質な方はお断りいたします。7パック目で出たので残りの3パックはおまけで付けます。よろしくお願いします。
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