リーメント　スヌーピー　チョコレートカフェ　7種セット

リーメントスヌーピーチョコレートカフェSNOOPY'SCHOCOLATECAFE1.至福のひととき2.チョコレートギフト3.はかり売りでどうぞ5.魅惑のショーケース6.チョコレートケーキ7.特製のブラウニープレート8.お持ち帰りのホットチョコケースに入れて飾っていた為比較的綺麗な状態です。パーツ欠品ありません。フルコンプでは無く、4.お好きなチョコをどうぞはありませんのでご了承ください。バラ売り不可とさせて頂きます。急に出品を取りやめる場合があります。即購入可能です。