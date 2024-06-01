売約1951年 ロイヤルコペンハーゲン クリスマス イヤープレート

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。管理番号：798ハンドペイント製品となりますので、一つの作品ごとに色合いが若干異なるのが特徴です。掲載の写真は現物になります。比較的きれいです。製造年：1951年商品名：ロイヤルコペンハーゲンクリスマス イヤープレートクリスマスの天使等級：1級サイズ：約18cm生産国：デンマークほかの商品はこちらから#そふているアート【保証】１：商品到着時破損の場合３日以内で あれば返品可。２：気に入らないなどの自己都合の場合 でも返品可。 （但し、その場合は送料+商品代金の １割をご負担いただきます）３：返品された商品を確認してからの 返金となります。４：返品ご希望の方はまずご連絡ください。 （連絡なしの返品は対象外）ご検討中の場合は★いいね！★お願いします。是非、この機会にいかがでしょうか。ご不明点があれば、気軽に★★コメント★★お残しください。ご購入後は即日発送を目指します！≡≡≡ヘ(*゜-)ノ宜しくお願いします！
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