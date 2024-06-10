SHURE SM58 ワイヤレス　ジャンク

SM58ワイヤレスマイクです。簡易的にモニターアンプに繋いで音出ししました。PAに繋いででのテストはしていません。電池ボックスは割れたためAmazonで汎用品を購入して着けてます。カバーも純正ではありません。マイクボール部も凹みあるためジャンク品として出品します。ご理解いただける方お願い致します。



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