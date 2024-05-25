サンリオ♡キティ\u0026ミミィ 28周年記念 色鉛筆\u0026ペンセット 2002年

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新品未使用ですキティとミミィのペンセットバースデー記念アイテム28周年記念で発売されたものですペンのインクが出るかは未確認ですのでご理解願います今回撮影のために開封しました暗所保管していましたが年代物のためご理解願いますコンビニ/ATM支払いの場合は支払い期日を必ずお守りください支払い予定日時を購入後お知らせください単品値下げできません購入者様都合の返品はできませんので納得した上で購入を決めてくださいハローキティグッズ種類···文具