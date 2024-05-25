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- 茶道具 椋木英三造 単色黄釉大型角瓶 扁壷 共箱 (師:河井寛次郎)高18.5㎝
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商品詳細
茶道具椋木英三造単色黄釉大型角瓶扁壷花器共箱(師:河井寛次郎)独特の造形美しい逸品 高18.5㎝4D0707【椋木英三】1942年島根県生まれ。本名英三。1958年島根県立出雲補導所陶磁器科卒業。河井寛次郎、河井武一、河井博次に師事。1974年兵庫県に紅蓼窯築窯。サイズ(約):幅13.8㎝、奥行8.6㎝、高さ18㎝、重さ1.3kg
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