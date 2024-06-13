

茶道具】金森紹栄造 亀甲鶴文独楽釜（共箱）-



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種類···茶道具【商品説明】商品をご覧いただきありがとうございます。経年保存品の商品になります。商品の状態ですが、1)釜蓋に経年による小キズ、シミ、汚れなどあります。2)釜の外肌は、経年による小錆、底に白い汚れがあります。3)釜内肌は経年による錆が多少あります。その他、画像をご覧いただきご理解の上どうぞよろしくお願い致します。 神経質な方はご遠慮下さい。古き物とご理解頂き、使用して頂ける方はよろしくお願い致します。土日祝日の発送が出来ません。【寸法】胴約20㎝ 口径約10㎝ 高さ約20㎝（摘みまで入れて）(採寸に多少の誤差があるかと思います)注）基本的には中古骨董品ですので、使用に差し支える様な重大な欠陥以外の、小傷擦り傷汚れ等によるクレームはご容赦ください。#遠州