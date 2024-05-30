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- 茶道具 釡師暁斉作 霰尾垂釜 銅製蓋 共箱★時代物★4D0901■
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商品詳細
茶道具釡師暁斉作霰尾垂釜銅製蓋共箱★時代物★4D0901■サイズ(約):最大径25㎝、高さ16㎝、重さ3.7㎏
http://narcologia.ru/goods/Addict946518.html
http://narcologia.ru/goods/waveform388617.html
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