表阿弥　長寛写　正方寺小吸物椀

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商品詳細
塗師 表阿弥 作長寛写 正方寺小吸物椀 １０客 共箱付祖母が自宅で保管していたものです曽祖母の時代からあると聞いていますが詳しいことは分かりかねますアンティーク、中古品にご理解いただける方にお譲りしたいと思います
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