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表阿弥　長寛写　正方寺小吸物椀
商品番号 I99669700864
商品名

表阿弥　長寛写　正方寺小吸物椀
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 6,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

塗師　表阿弥　作長寛写　正方寺小吸物椀　１０客　共箱付祖母が自宅で保管していたものです曽祖母の時代からあると聞いていますが詳しいことは分かりかねますアンティーク、中古品にご理解いただける方にお譲りしたいと思います
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