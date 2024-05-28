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- e2428 開原通人 少女 絵画 額装
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商品詳細
e2428開原通人少女絵画額装----------------------------------額のサイズ…38.3cm×47.5cm絵のサイズ…22.5cm×32cm額に傷みがあります。(写真10枚目)絵ん傷みはありません。-------------------------------------------------------------------ご覧いただきありがとうございます。古美術品・骨董品としての出品でございます。時代に伴う小傷・スレ・汚れなどございます。画像をご確認いただき、ご理解の上お求めください。他にも、古美術品骨董品茶道具煎茶道具民芸品書道具掛軸など多数出品しておりますのでご覧いただければ幸いです。
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