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- 【PSA10】ミュウ 25th
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商品詳細
本商品は私が直接PSA社へ提出した完全ワンオーナー品となります。PSA公式サイトより鑑定番号を検索いただくと商品画像を閲覧することが可能です(^^)◾️梱包についてPSA専用のホルダーでケースを保護したうえで、ホルダーに包まれたケースをプチプチで二重に保護します。保護したケースをクリアポケットに入れ、最後にジップロックで水濡れ対策を行います。※PSA10の評価でも白かけ、点かけ、横線がある場合がございます。完美品を保証するものではありません。
http://narcologia.ru/goods/slide788087.html
http://narcologia.ru/goods/calling545750.html
http://narcologia.ru/goods/encourage858572.html
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