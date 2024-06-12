京商エッグ ドローン ミニオン リビングトレイン おもちゃ セット ...

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商品詳細
1.ラジコン・ドローンLIVESTYLEType-1000HD1種 (航空法 ドローン規制対象外 登録不要)2.京商エッグ ミニオン プルバックカー 3種3.リビングトレイン 新幹線0系 1種のおもちゃセットとなります。ラジコン大手メーカーの京商製なのでクオリティが高いと思います。写真 234各おもちゃの詳細写真となっております。箱に少々スレや傷がありますが新品未開封となっております。プレゼント等に喜ばれると思います。種類···ドローン・マルチコプター
http://narcologia.ru/goods/mobilehome312243.html
http://narcologia.ru/goods/recommended900690.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild495152.html
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