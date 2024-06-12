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京商エッグ　ドローン　ミニオン　リビングトレイン　おもちゃ　セット
商品番号 R28548351444
商品名

京商エッグ　ドローン　ミニオン　リビングトレイン　おもちゃ　セット
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1.ラジコン・ドローンLIVESTYLEType-1000HD1種　(航空法　ドローン規制対象外　登録不要)2.京商エッグ　ミニオン　プルバックカー　3種3.リビングトレイン　新幹線0系　1種のおもちゃセットとなります。ラジコン大手メーカーの京商製なのでクオリティが高いと思います。写真　234各おもちゃの詳細写真となっております。箱に少々スレや傷がありますが新品未開封となっております。プレゼント等に喜ばれると思います。種類···ドローン・マルチコプター
http://narcologia.ru/goods/mobilehome312243.html
http://narcologia.ru/goods/recommended900690.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild495152.html
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