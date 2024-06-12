マーベル　ガーディアンズ オブ ギャラクシー　グルート

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商品詳細
ガーディアンズオブギャラクシーリミックスフィギュアラヴェジャーズ アウトフィット グルート開封済み品となります。コレクション整理の為、出品です。開封後、ガラスケース内に飾っていました。腕が可動式でポーズを変えることができます。素人検品ですが本体は目立った汚れやキズもなく、比較的美品だと思います。破損もありません。箱はありません。プチプチに包んでダンボールに入れて発送致します。開封済み品になるので、中古品とご理解頂いた上、ご購入をお願い致します。フィギュア種類...その他
http://narcologia.ru/goods/freezer908798.html
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