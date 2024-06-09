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大西忠左 信楽 煎茶用 茶心壺 煎茶道具 茶入 茶壺 中国茶 台湾茶 茶器
商品番号 O17307413555
商品名

大西忠左 信楽 煎茶用 茶心壺 煎茶道具 茶入 茶壺 中国茶 台湾茶 茶器
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 4,796 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大西忠左(市無形文化財)信楽焼茶心壺茶入h：8.7cmw：7.5cm共箱付種類···茶道具
http://narcologia.ru/goods/rouge388710.html
http://narcologia.ru/goods/slide580587.html
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