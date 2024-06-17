KORG tinyPIANOタイニーピアノ ミニ鍵盤25鍵

Korgコルグtinypianoタイニーピアノ赤数年前にAmazonで新品で購入しました。別売りのアダプターも付属します。購入時の箱に入れて発送予定です。内蔵のメロディーにハピバースデーの歌が入っていて、誕生日の度に流してお祝いしてました♪とても可愛いピアノです☆小傷や使用感、鍵盤の変色など多少ありますので、中古品にご理解頂ける方のみご検討下さいませ！！※発送は平日のみになります。よろしくお願いします。メーカーサイトより添付主な仕様カラー：レッド（RD）鍵盤：25鍵（ナチュラル・タッチ・ミニ・キーボード、ベロシティ対応）音色：25音色（トイピアノ、ピアノx3、エレクトリック・ピアノx2、オルガンx3、オルゴールx2、ベルx3、その他11音色）デモ・ソング：50曲（トイピアノ・デモx4、オルゴール・デモx21、ピアノ・デモx20、その他x5）キー・トランスポーズ機能オクターブ・シフト機能接続端子：DC9V入力端子・ヘッドホン端子（ステレオ・ミニ・タイプ、オーディオ出力端子兼用）*モノラル出力アンプ出力：1Wスピーカー：8cmx1電源：単3アルカリ乾電池x6、単3ニッケル水素電池x6DC9V（別売りACアダプター：KA350）電池寿命約15時間（単3アルカリ乾電池使用時）消費電力2.0W（定格）外形寸法383（W）x258（D）x282（H）mm質量：4.7kg（電池含む）オプションACアダプター（KA350）