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YAMAHA エレキギター　PACIFICA 012
商品番号 P61384231536
商品名

YAMAHA エレキギター　PACIFICA 012
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 8,316 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MadeinYAMAHA」世界でベストセラーを続けるエントリークラスの代表的ギター「PACIFICA012」が豊富なカラーバリエーションと共に島村楽器オンラインストア限定で登場。ヤマハギター工場で製作され、厳しいチェックをクリアし出荷される確かな品質。サウンド・弾きやすさ共にプライスを超えた優れた仕上がりを実現しました。SSHピックアップレイアウトSSHピックアップレイアウトサウンドの要となるピックアップには、ヤマハオリジナルのシングルコイルとハムバッカー両方を搭載。ストラトタイプの最大の魅力である艷やかシングルコイル・サウンドから、レスポールのようなロック・サウンドまで異なるエレキギターの特徴を1本に集約。あらゆるジャンルに適応する優れたポテンシャルを発揮します。PACIFICA012のこだわりヤマハ伝統のPACIFICAシリーズが持つ設計・クオリティはそのままに驚異のコストパフォーマンスを実現。メイプルネック、ウォルナット指板、オリジナルピックアップなど演奏・サウンドに関わる重要パーツには徹底的にこだわり、エントリーモデルとしては極めて高いクオリティに到達しました。「せっかくやるならいいギターがいい」そんなご要望に応える1本です。知人から譲って貰いましたが、使う事なく、、どなたか使っていただける方にもらって欲しいです！ピック、弦、シールドのおまけ付きです♪元値:26290円タイプ···ストラトキャスタータイプタイプ···レスポールタイプ
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http://narcologia.ru/goods/septet27019.html
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