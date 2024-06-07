大場正男 「しし座」

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商品詳細
形式...額縁入り主題...神話技法…ペーパースクリーンシート寸法…200×280㍉額寸法…445×560㍉限定…120大場正男(1928～2008)1978日本美術協会賞受賞1983スウェーデン'83年度アカデミー文化賞受賞1986スウェーデン'86年度アカデミー文化賞受賞1987西ドイツ:ミュンヘン市で個展と実演1992ノルウェー国際グラフィックトリエンナーレ委員会より受賞2000福岡市文化賞受賞モチーフとしては古代、樹、鳥、星などがあり、音楽的ともいえるリズミカルな展開で、新鮮で美しい(いのち)の世界を謳いあげています。
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