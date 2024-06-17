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Mavis ストラトキャスター エレキギター チューナー ケース 3点セット
商品番号 X51883445079
商品名

Mavis ストラトキャスター エレキギター チューナー ケース 3点セット
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 7,056 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Mavisストラトキャスターエレキギター　チューナー　ソフトケース　3点セットMavisストラトキャスターエレキギターチューナー　ソフトケース　3点セット音出し確認済みフレット残りまだまだありネックの状態も問題無しです。ピックアップセレクター切替問題なしコントロールノブの操作問題なし全て特に問題はありませんまだピックガードに保護フィルムが貼ってあります。（一部剥がれていますが保護フィルムを剥がすと美品の商品かと思います。）目立つ傷無く綺麗な状態ですので、初心者の方やストラトがとりあえず1本欲しい方におすすめです。発送は、ソフトケースに入れた上でダンボール梱包にて出荷致します。【　付属品　】⚫︎チューナー　　ベルキャットBelcatクロマティックチューナーBC2000　　動作には単4電池2個必要です。（落札者さまでご準備お願いします。）⚫︎ソフトケース他にも関連商品や音楽・楽器を出品していますので是非ご覧下さい。複数購入頂ければ、お値引きをさせて頂きます。#モンセレクト音楽・楽器関連商品#ベルキャット#クロマティック#チューナー#Belcat#楽器#楽器アクセサリー#Mavis#ストラトキャスター#エレキギタータイプ···ストラトキャスタータイプアクセサリー・パーツ···ケース
http://narcologia.ru/goods/smear747104.html
http://narcologia.ru/goods/moped839168.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture331141.html
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