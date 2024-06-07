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- Theo Wanne NY BROS 2 #8 アルトサックス用マウスピース
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商品詳細
セオワニアルトサックス用マウスピースNYBROS2開き8番です。断捨離です。アルトでは使用しておらず処分したい為、出品してます。予備として持っておいたものです。使用に伴う小傷は散見されますが、比較的状態は良いと思います。但し、使用に伴う変色があります。演奏する上で支障は全くありません。。中古ですので、ご理解の上ご検討下さい。出荷時には可能な限り除菌、清掃の上発送させて頂きます。パッチは衛生面で剥がしますのでご用意下さい。。ご質問等はお気軽にどうぞ。。種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピースレベル···中級者
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