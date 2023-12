F-10藤田嗣治、公式・a book of cat

藤田嗣治1987年にイギリスで刊行された原本からの1点藤田嗣治「CLEOPATRA」【猫の本シリーズより】』『猫の本』は、もともと1929年に藤田がパリで描いた20匹の猫のドローイングを元にした版画に、イギリスの詩人マイケル・ジョセフが20匹の絵それぞれに詩を書きおろした挿絵本としてコヴィチ・フリーデ社によって1930年にニューヨークで出版されました。こちらの作品はマイケル・ジョセフの遺族であるヒュー・ジョセフ氏により1987年に「2nded.」セカンドエディションとして同サイズで復刻される形でイギリスで公式に出版されたものです。ファーストエディションは1930年ニューヨークで出版{限定500}:参照 画像4にこの作品{ABOOKOFCATS}の出版年、出版元、その他詳細が記されています。額入りサイズ 395-290mm4枚目画像のシートは1点しかございませんのでお付けすることができませんのでご理解ください。



