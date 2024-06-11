

★45476【電子ピアノ】KAWAI CA59R 21年製 | リユース専門店エプコ powered by BASE



株式会社ピアノプラザ | カワイ電子ピアノ CAシリーズ | KAWAI CA59R



★45476【電子ピアノ】KAWAI CA59R 21年製 | リユース専門店エプコ powered by BASE



☆45476【電子ピアノ】KAWAI CA59R 21年製 【送料無料キャンペーン ...



☆45476【電子ピアノ】KAWAI CA59R 21年製 【送料無料キャンペーン ...



☆45476【電子ピアノ】KAWAI CA59R 21年製 | リユース専門店エプコ



新製品】電子ピアノ KAWAI（カワイ）CA59発売！【ご予約受付中 ...



CA59｜製品情報｜河合楽器製作所 製品サービスサイト



☆45476【電子ピアノ】KAWAI CA59R 21年製 【送料無料キャンペーン ...



KAWAI CA59R【USED】ローズウッド調（中古/送料無料）【楽器検索 ...



KAWAI CA59R【USED】ローズウッド調（中古/送料無料）【楽器検索 ...



KAWAI CA59R【USED】ローズウッド調（中古/送料無料）【楽器検索 ...



☆45476【電子ピアノ】KAWAI CA59R 21年製 【送料無料キャンペーン ...



KAWAI CA59R【USED】ローズウッド調（中古/送料無料）【楽器検索 ...



CA59｜製品情報｜河合楽器製作所 製品サービスサイト

[商品の特長と仕様]色：プレミアムローズウッド調仕上げ（CA59R）鍵盤88鍵/シーソー式木製鍵盤グランド・フィール・スタンダード・アクションヘッドフォン端子：２本サイズ：幅142.5cmx高さ91.5cmx奥行46.5cm重さ：66kg※希望小売価格(発売時):277,200円[本商品の状態について]-[外装]クリーニング済みで状態良好です-[内装]鍵盤まわりや電気系統の不具合など動作不良はありません-[付属品] 椅子、電源コード、取扱説明書[商品の発送について]-商品は埼玉県八潮市より発送となります。-配送はピアノ専門の運送業者に委託します。基本配送料金には組立・設置まで含まれます。-基本配送料金は以下の通りです 9,900円(税込) 東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県 ※離島は除く 16,500円(税込) 茨城県、栃木県、群馬県、 新潟県、長野県、山梨県、静岡県 愛知県、岐阜県、三重県、 大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県 ※一部地域は除く基本配送料金は1F(階段9段未満)もしくはエレベーターをした場合に限ります。階段を使用した場合には1階毎(10段毎)に3,300円の作業費が追加されます。上記以外の地域に関しましてはヤマト家財になります。お問い合わせください。