ポケモン　カードゲーム　vスターユニバース　5パック×3

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。こちらは先日カードラボで購入した再販のvスターユニバースでございます。1人5パックまでのものを、2日に分けて購入し、1つは友人に頼んで買って貰ったものになります。久しぶりに再販されたものになりますので、中々買えず貴重かと思います。是非ご検討くださいませ。＊中身の良し悪しによる評価はおやめください。＊すり替え防止の為、返品交換はお受けしておりません。ボックスパックシングル···パック種類···ポケモンカード(ポケカ)
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