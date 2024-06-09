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ポケモン　カードゲーム　vスターユニバース　5パック×3
商品番号 G86248886583
商品名

ポケモン　カードゲーム　vスターユニバース　5パック×3
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 3,288 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。こちらは先日カードラボで購入した再販のvスターユニバースでございます。1人5パックまでのものを、2日に分けて購入し、1つは友人に頼んで買って貰ったものになります。久しぶりに再販されたものになりますので、中々買えず貴重かと思います。是非ご検討くださいませ。＊中身の良し悪しによる評価はおやめください。＊すり替え防止の為、返品交換はお受けしておりません。ボックスパックシングル···パック種類···ポケモンカード(ポケカ)
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