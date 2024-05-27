尺八 琴古流 木管 一尺四寸管 【中継ぎ固定 訳あり考慮 格安品】

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#尺八出品一覧はコチラから1尺4寸管約42.3cm約267g譲り受け物ですが音出し確認済みです。音色は良いですし、木管ですのでひびや割れはございません。また、中継ぎが固定されているのか固く外れません。気になさる方はお控え下さい。考慮しまして、【訳あり品】として格安出品です。中継ぎ固定されていても演奏には問題はありません。中古尺八としては状態は良い部類かとは思われます。民謡尺八用等の4寸をお求めの方に。つゆ切り、除菌シートにて簡易クリーニング済みです。複数点購入で送料梱包費浮きますので割引可能です。気軽にコメント下さい。#尺八出品一覧はコチラから目立つキズやひび割れ欠け等の致命的な難がある尺八は写真や商品説明文に掲載記載します。演奏に問題の無い写真に写らない程度のスレキズは予めご了承下さい。フリマアプリ・中古尺八にご理解がある方のみ購入のご検討を宜しくお願い致します。写真と商品説明文からご自身でご判断頂き、ご納得の上での購入を宜しくお願い致します。113