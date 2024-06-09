矢沢永吉 P.M.9 ペンケース セット E.YAZAWA シルエット pm9

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商品詳細
矢沢永吉のペンケースセットです。非常に状態がいい未使用品です。矢沢永吉の公式グッズショップ「P.M.9」のもので、恵比寿で1988年に購入いたしました。ネットでもほとんど出回っていないレアもので、しかもこれほど美品のものはまず無いと思います。大切に保管しておりましたが、グッズ整理のためファンの方にお譲りしたいです。ペンはボールペンとシャープペンシルの二本で、ボールペンの方はインクが乾いてしまって書けませんでしたが、シャープペンシルは問題なく使用できました。どちらもペン先の繰り出しは可能です。過度な値下げ交渉はご遠慮ください。コメントでやり取りの最中であっても、即購入された方を優先いたします。個人の保管品であるため、完璧な状態を求める方の購入はご遠慮ください。発送後の返品対応はお受けできませんので、くれぐれもよろしくお願いいたします。人気ソロアーティスト···矢沢永吉グッズ種類···その他
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