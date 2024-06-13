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バンチャン★ウルフチャン　うちわケース　即発送可
商品番号 T46130807603
商品名

バンチャン★ウルフチャン　うちわケース　即発送可
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

skzooウルフチャンのうちわカバー・うちわケース　公式・未開封品です。重複したため出品させていただきます。未使用品ですが外袋にシワや折れがあります。ふわっと二つ折りにしてゆうパケットポストで発送いたします。折りたくない方・お急ぎの方にはプラス料金でらくらくメルカリ便への変更可能ですので、ご購入前にコメントでお知らせください。変更いらない場合は即購入可です。即日発送可能です。【例】①折りたくない場合→宅急便　プラス600円②折れても良いが急いでいる場合（ゆうゆうメルカリ便に比べて箱が薄いためしっかり目に折れてしまうかもしれません）→宅急便コンパクト　プラス300円straykidsストレイキッズ　スキズ　グッズBangChanwolfchanpicketcase
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