サザンオールスターズ　茅ヶ崎ライブ　ベースボールシャツ　M 新品

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商品詳細
サザンオールスターズ茅ヶ崎ライブ2023グッズ新品未開封⚫︎SASベースボールシャツ Mサイズライブ会場茅ヶ崎公園野球場にちなんだベースボールシャツ。ライブはもちろん、普段着てもカッコいい一枚です！サイズ詳細身幅61cm/着丈74cm/裄丈50.5cm素材ポリエステル100％配送 らくらくメルカリ便※梱包サイズにあわせ、たたんでお届けします。店頭陳列品を購入しております。外装のスレ、たたみじわ等ご了承下さい。即購入OK、お値下げ不可。よろしくお願い致します(*´꒳`*)#サザン#45周年#茅ヶ崎ライブ#ライブグッズ #Tシャツ#桑田佳祐#湘南 #茅ヶ崎
http://narcologia.ru/goods/septet249519.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi270847.html
http://narcologia.ru/goods/cotton532061.html
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