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YAMAHA ヤマハ　フルート　311 II
商品番号 O71684327574
商品名

YAMAHA ヤマハ　フルート　311 II
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

23年ほど前に購入しました。部活動で3年使用した後は、自宅保管しておりました。使用する場合は、メンテナンスが必要になる可能性ありますので、その点ご理解願います。取り扱い説明書、保証書はありません。
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