YAMAHA ヤマハ　フルート　311 II

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商品詳細
23年ほど前に購入しました。部活動で3年使用した後は、自宅保管しておりました。使用する場合は、メンテナンスが必要になる可能性ありますので、その点ご理解願います。取り扱い説明書、保証書はありません。
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http://narcologia.ru/goods/cotton178461.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral468032.html
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