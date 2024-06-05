RAG FAIR　ファンクラブ会報vol.1〜vo10セット

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商品詳細
※コレクション整理の為に出品します。アカペラグループRAGFAIRのファンクラブ会報vol1〜vol10までのセットです。※ファンクラブ継続特典のCD「funklove」「とびっきりスマイル」の２枚と缶バッジとピンバッジセットもおつけします。※特典は未開封ですが、「funklove」のCDケースにヒビが入っています。※会報は2、3回読んで保管していたので美品かと思います。が、経年劣化もありますので、完品を求められる方はご遠慮くださいm(__)m#RAGFAIR#ラグフェア#ラグフェアファンクラブ会報
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