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- 古伊万里 色絵大皿 江戸時代 有田焼 46.5cm アンティーク
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。古伊万里の豪華な色絵大皿です。古いものです。縁に欠け、傷や汚れがありますので写真をご確認ください。時代物になりますのでご理解頂ける方のみご購入ください。 直径約46.5cm 高さ約7cmご質問等ありましたらコメント頂ければと思います。#古伊万里#伊万里#有田焼#飾り皿種類···皿・鉢
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