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相原 由朋　直筆メッセージカード
商品番号 S10796084483
商品名

相原 由朋　直筆メッセージカード
ブランド名 Svital
特別価格 税込 5,375 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PUROCHRISTMASREVUEクリスマスのイベントで当選しいただいた商品です。この世に1枚しかないものです。相原由朋さんの直筆メッセージとサンタクロースのイラストを書いてくださっています#サンリオ#ライブエンターティナー#相原由朋#KAWIIKABUKI#サンリオピューロランド#相原由朋#kawaii歌舞伎#ピューロダンサー#サンリオピューロランドダンサー#直筆サイン入りブロマイド掲載している写真2枚目はスタンプとフィルターを加工してかけています。
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