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商品詳細
PUROCHRISTMASREVUEクリスマスのイベントで当選しいただいた商品です。この世に1枚しかないものです。相原由朋さんの直筆メッセージとサンタクロースのイラストを書いてくださっています#サンリオ#ライブエンターティナー#相原由朋#KAWIIKABUKI#サンリオピューロランド#相原由朋#kawaii歌舞伎#ピューロダンサー#サンリオピューロランドダンサー#直筆サイン入りブロマイド掲載している写真2枚目はスタンプとフィルターを加工してかけています。
http://narcologia.ru/goods/competitive498281.html
http://narcologia.ru/goods/smear856104.html
http://narcologia.ru/goods/stair576300.html
相原 由朋 直筆メッセージカード
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