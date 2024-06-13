セカンドラインさま　A Zildjian Extra Thin Splash

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2023年最新】ジルジャン/未分類/打楽器の人気アイテム - メルカリ



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AZildjianのエクストラシンスプラッシュシンバル、8インチです。とても薄く、スティックのチップで叩いても音が散る感じで、ピッチもサイズの割に落ち着いています。音量感は一般的なスプラッシュシンバルより控えめだと思います。1990年代後半に新品購入したものです。長い間使っていましたので傷や汚れ等がありますが、割れなどはありません。状態は写真にてご確認下さい。土日に発送させていただく可能性が高いです。ご購入いただくタイミングによってはお待たせしてしまう可能性がありますので予めご承知おき下さい。種類···クラッシュシンバル