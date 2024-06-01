ラウンドボーン sar PSA10

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商品詳細
こちらの商品は私自身でPSA鑑定(米国直送)に出したワンオーナー品となります。【商品説明】カテゴリ ：ポケモンカード商品名 ：ラウンドボーンレアリティ：sarPSAランク：PSA10PSAケース：あり※写真の個体をそのままの状態での発送となりますのでご安心下さい。【発送方法】ケースをクッション封筒に入れネコポス(ダンボール)にて送らせて頂きます。神経質な方、PSA鑑定士以上にカードを気にされる方のご購入はトラブル防止の為、ご購入はご遠慮下さい。
http://narcologia.ru/goods/Sydney659249.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation985521.html
http://narcologia.ru/goods/displease763531.html
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