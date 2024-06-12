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DiMarzio Air Norton zebra ピックアップ　ゼブラ
商品番号 E33560895919
商品名

DiMarzio Air Norton zebra ピックアップ　ゼブラ
ブランド名 ディマジオ
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DiMarzioのハムバッカーAirNortonです。元々ジャンクのギターを修理して遊ぶ用として4年ほど前Tonezoneとともに新品で購入したピックアップですが(ToneZoneも出品していますので興味があればどうぞ)、移植先のギターの木工作業を失敗、移植する計画がなくなってしまい少し配線を剥いただけで置きっぱなしになっていたので出品することにしました。画像の通りケースはございますが、ビスやスプリングが欠品しております。もしToneZoneとのセットでの販売も可能ですのでご購入希望でしたらコメント欄からご相談ください。画像の追加の要望や商品への質問などがございましたら遠慮なくコメント欄からお問い合わせください。
http://narcologia.ru/goods/shuttle488525.html
http://narcologia.ru/goods/injure865167.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome477243.html

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