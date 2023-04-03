ルーヴル美術館展　アモルとプシュケ　複製画　公式グッズ

ルーヴル美術館展 アモルとプシュケ 複製画公式グッズ額縁入り 壁掛け 立て掛け両方可能新品未開封 自宅保管京都市京セラ美術館ルーヴル美術館展特設ショップにて購入サイズ cm素人採寸縦30.5×横24.5×厚さ3中古品ですので気になる方は購入をお控え下さい。素人検品なので見落としがあるかも知れません。喫煙者、ペットは、おりません。写真と実物の色が異なる場合がございます。即購入OKです。おまとめ希望のみ購入前にコメントください。フランソワ・ジェラール＜アモルとプシュケ＞、または＜アモルの最初のキスを受けるプシュケ）1798年油彩／カンヴァスPhoto©RMN-GrandPalais(muséeduLouvre)/TonyQuerrec/distributedbyAMF-DNPartcam



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