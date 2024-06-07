クリープハイプ　98ʼOFFICIAL BOOTLEG Tシャツ

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商品詳細
クリープハイプ98ʼOFFICIALBOOTLEGTシャツSUMMERREMIXＬサイズです。３回ほど着用していますが、まだまだお使いいただけます。２枚目の写真のように若干毛玉がございますが、肉眼で見るとほとんどわかりません。写真ではシワがありますが、アイロンがけしての発送となります。中古品であること、また素人管理であることをご了承いただける方のみ、ご購入お願いします。#クリープハイプ人気グループ...クリープハイプ
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