ポケモンカード　vスターユニバース　22パック　バラパック　サーチ済み　重量

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商品詳細
ポケモンカードのvスターユニバース22パックです！サーチ済みなので注意してください。当たりが入っている可能性もありますのでお願いします。
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【ポケカ】V STARユニバース 簡単にサーチできるのでフリマサイトで購入する際は注意して！！！！！
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