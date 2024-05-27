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- 河井寛次郎 黄釉筒描笹文湯碗 本物保証 紅葩識箱
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商品詳細
河井紅葩(前館長)の箱書です。京都 河井寛次郎記念館 河井敏孝館長に、作品と箱書について、それぞれ本物保証していただきました。割れ・欠け等ありません。とても綺麗な状態です。画像6のとおり、窯から取り出す際、引っ付きによって、高台部に釉薬が付いてない箇所があります。大きさは、 口径約9.5㎝ 高さ約9㎝です。河井博次河井敏孝河井創太
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