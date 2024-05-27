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河井寛次郎　黄釉筒描笹文湯碗　本物保証　紅葩識箱
商品番号 R50225810398
商品名

河井寛次郎　黄釉筒描笹文湯碗　本物保証　紅葩識箱
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 36,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

河井紅葩(前館長)の箱書です。京都　河井寛次郎記念館　河井敏孝館長に、作品と箱書について、それぞれ本物保証していただきました。割れ・欠け等ありません。とても綺麗な状態です。画像6のとおり、窯から取り出す際、引っ付きによって、高台部に釉薬が付いてない箇所があります。大きさは、　　口径約9.5㎝　　高さ約9㎝です。河井博次河井敏孝河井創太
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河井寛次郎(作) 白地花絵扁壷 河井紅葩識箱 | 古美術ささき

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