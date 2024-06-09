❤専門プロデザイナー設計❣自宅で思う存分練習OK♪❤高性能＆多機能カラオケマイク

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M-961-Mm-★新品未使用品♪★送料無料・迅速発送♪★ハイスペック・ハイエンドな最新最先端モデル＆デザイン❤★専門のプロデザイナーによる設計で超本格的❤★従来のコンデンサーヘッドより優れたステレオサウンドのダイナミックマイクボーリングヘッド❤★いつでもどこでも本格的なカラオケが楽しめる❤❋❋出品価格よりお値下げ不可です❋❋モデルチェンジなどにより予告なくデザイン仕様が変更となります【新型ダイナミックマイクヘッド＆Bluetoothマイク】最新ダイナミックマイクボーリングヘッドデザインで、従来のコンデンサーヘッドとは違います。音声がよりステレオサウンドで、音色の解像度が高く鮮明かつ忠実に人の声を再現！音の遅延が発生しません。耐摩擦・耐衝撃に優れたABS素材、新型改良の高級航空アルミニウム合金素材を採用。【無線＆有線モード両用】★Bluetoothで接続して音楽再生しカラオケを楽しむ無線モード♪★有線でAUX接続してカラオケを楽しむモード♪★microSDカード/USBメモリに音楽ファイル（MP3、WAV形式）を挿入し、その音源でカラオケを楽しむモード♪があります。マイクエコー機能付きで本格的！マイクカラオケ・録音マイク・スピーカーとして、多用途にご活用頂けます♪【伴奏機能＆録音機能】より便利な音量調整ボタンデザイン。イヤホンジャック付きだからイヤホンをつければ、周りが騒がしいところでも曲に集中して、聞きながら歌う練習ができます。更に、スマホでカラオケAPPをダウンロードし、お気に入りの曲を歌いながら録音可能！カラオケボックスに行かなくても、自宅で思う存分練習OK♪【デュアルスピーカー内蔵】より強く迫力あるデュアルスピーカー内蔵。高・低音域/主音量/エコーなどの調整が手元で可能。カラオケボックスにいるかのような臨場感あふれるスーパー・サラウンドを実現！5-8時間連続再生が可能です。盛り上がっている最中に充電切れの心配不要♪USB充電式で、どこでも手軽にご充電頂けます。【専門のプロデザイナー設計】独自の設計特許を持ち専門のプロデザイナーによって設計された、本格的なカラオケマイクです♪