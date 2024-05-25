【2023年製作＊価格交渉OK＊】SEE NO EVIL（見ざる 現代アート

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【お値下げについて】お気持ちで宜しければお値下げさせて頂きます！お気軽にコメント下さい(*^^*)《女の子シリーズコンセプト》女の子をモチーフにしたキャッチーでポップな「可愛さの中に潜む闇」シリーズ。表面上は可愛らしく見えるが、その内側には不気味さや狂気、悲しみなどが潜んでいる観る者を欺く作品を描く。このコンセプトは現代社会で起こる偽善や表面上の美しさに対する批判や警鐘、アーティスト自身の内面的光闇を表現するために生まれた【作品説明】製作年:2023年5月19日タイトル:SEENOEVIL（見ざる）サイズ:S2号/240×240mm技法:アクリル絵の具,ポスカ,スプレー付属＊作品証明、オリジナルステッカー見ざる言わざる聞かざるを新コンセプトの女の子で描いた作品。スプレーでグラデーションした背景でポップさを強調❁#現代アート#コンテンポラリーアート#絵画#イラスト#アート#ハンドメイド#インテリア#ギフト#プレゼント#見ざる言わざる聞かざる【展示、賞、メディア歴をざっくりと】《2020年》第16回世界絵画大賞展協賛社賞受賞東京都美術館展示占い雑誌MyCalendarにタロットモチーフ作品掲載《2021年》銀座、台湾、イタリア展示《2022年》個展【ENERGY】GalleryDalston個展【Thisismystyle】Tully‘scoffee新宿二丁目第18回世界絵画大賞展入選 東京都美術館展示他都内個展、グループ展、バンコク、フランスに展示《2023年》Geisaiclassic出展香港展示（5/24-）京都エムズホテル展示（6月