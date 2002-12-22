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古墨　青墨　ヘチマ巻　お値下げ可
商品番号 B72173114050
商品名

古墨　青墨　ヘチマ巻　お値下げ可
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 3,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古墨　青墨　ヘチマ巻　墨運堂縦…約145ミリ　横…約40ミリ　高…約20ミリ未使用品ですが、自宅で保管していたので、多少の経年劣化はあると思います。気になる方は購入をお控えください。よろしくお願いいたします。
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