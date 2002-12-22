古墨　青墨　ヘチマ巻　お値下げ可

古墨 青墨 ヘチマ巻 墨運堂縦…約145ミリ 横…約40ミリ 高…約20ミリ未使用品ですが、自宅で保管していたので、多少の経年劣化はあると思います。気になる方は購入をお控えください。よろしくお願いいたします。



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