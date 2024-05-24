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BiSHボイスキーホルダーCOLONiZED TOUR
商品番号 X57916555540
商品名

BiSHボイスキーホルダーCOLONiZED TOUR
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BiSHCOLONiZEDTOURの会場ガチャでの当てたボイスキーホルダーです。当てた際に再生しました。その後袋に戻し保管していたものです。全員の音声が入っています。セントチヒロ・チッチアイナ・ジ・エンドモモコグミカンパニーハシヤスメ・アツコリンリンアユニ・Dコメント不要。即購入OK。仕事の都合上発送まで数日いただくことがあります。またコメントや質問への返答にもすぐには対応できないことがあります。ご了承ください。グッズ種類...キーホルダージャンル...女性グループ
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