♦明治時代 古伊万里 染付波千鳥 青海波文 中皿 コレクション骨董品アンティーク

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種類...皿・鉢♦ご注意、プロフィール♦印欄ご覧の上お問い合わせ購入頂きます様お願い致します。 《古伊万里》 明治時代 染付波千鳥青海波文 中皿七枚揃え 箱なし♦古伊万里では珍しい厚手の生掛け焼成中皿でございます。通常より厚く造られておりますので、古伊万里くらわんか手に近い感じで味の良いお皿でございます。 《状態》古陶磁特有の歪み、砂付き高台、僅かですが経年の汚れございます。欠け、ヒビ割れはございません。ご購入の前に光源の関係上画像は実際の色と異なる場合ございます、また状態等含め充分確認致しておりますが見落とし見誤りあるやもわかりません、画像をご覧になりご判断をお願い致しますまた、個人の自宅保管品につき中古品としての経年劣化等はご了承ください。サイズ高さ 2.9cm前後直径 14.2cm前後重量 250g前後その他ご不明点ございましたらお問い合わせお願い致します。#酒井田柿右衛門 #今泉今右衛門 #古伊万里 #有田焼 #伊万里焼 #九谷焼 #柿右衛門青磁 #香炉 #三田青磁 #黄瀬戸 #加藤唐九郎 #茶器 #茶碗 #九谷焼 #再興九谷焼 #染付 #江戸時代 #猪口 #そば猪口 #古九谷 #酒器 #唐津焼 #古伊万里 #染付 #幕末 #文化文政 #明治時代 #美濃焼 #瀬戸焼 #黄瀬戸 #古瀬戸 #唐津焼 #古玩 #古美術品 #美術品 #アンティーク #コレクション #蛸唐草 #印判染付#豆皿 #染付皿 #くらわんか