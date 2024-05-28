ストラトキャスター　アッセンブリー　フェンダー　バンブルビー　オマケ付き

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商品詳細
中古で購入したコンポーネントストラトキャスターから取外したアッセンブリーです。詳細は不明ですが、ピックアップはフェンダー製と聞いておりますが確証はありません。写真から判断できる方、判断お願い致します。音は個人的に派手すぎないシンプルな音だと思います。コンデンサーはビンテージのバンブルビーを付けております。配線材に関しては、紫のものはビンテージのアルファ青と白のものは1940年代～1950年代のホルヨークです。ポットはメーカーが分かりません。5wayスイッチもメーカーが分かりませんが、madeinUSAと刻印されております。オマケとしてコンデンサーを２つお付けします。写真6枚目＊MONTREUX RetrovibeCap“F64＊EROF1773(個人的におすすめ)お好みの物をお使いいただければと思います。あくまでも中古品ですので、以上をご理解のうえご検討よろしくお願いします。NCNRにてお願い致します。タイプ···ストラトキャスタータイプシリーズ···Stratocaster
http://narcologia.ru/goods/composite71254.html
http://narcologia.ru/goods/traverse807026.html
http://narcologia.ru/goods/browse366991.html
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