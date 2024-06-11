アズールレーン zozotown アクリルスタンド 3体セット

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。新品で購入したのですがスペースの関係上出品させていただきます。能代×1島風×1ニュージャージー×1の計3体セットです。発送はプチプチで包んで、らくらくメルカリ便で発送させていただきます。他サイトにも出品している為、他サイトで売れた場合いきなり出品を取り下げさせていただく場合がございますのでご了承下さい。即購入大丈夫です。アズレンアクスタ
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