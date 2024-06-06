F8 額 額縁 絵画 油絵 アンティーク ゴールド

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プロフィールご一読ください。絵の額です。サイズはF8です。油絵などを飾ったり、インテリア等に。祖母が絵画教室を開いていたことがあり、額が大量にあるためたくさん出品予定です。未使用の物と飾って使用していたものとあります。サイズもさまざまです。飾っていたもので、写真のような状態です。小さな汚れや小傷あります。長期自宅保管品ですので神経質な方はお控えください。発送はこの箱のまま伝票を直接貼り付けての発送となりますので、ご了承ください。